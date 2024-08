Islamisten in deutschen Gefängnissen Radikalisierung in Hochgeschwindigkeit

Nach Beobachtungen des Vorsitzenden des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, René Müller, ist das Problem der Islamisten in Haftanstalten noch größer als es die Zahlen vermuten lassen. „Strafvollzugsbedienstete haben es häufig mit Menschen zu tun, die derart radikalisiert sind, dass sie vor Gewalt nicht mehr zurückschrecken. Darunter sind Rechtsextreme, Linksextreme, Hooligans, Rocker oder Mitglieder krimineller Banden“, beschreibt er die Situation in Haftanstalten. „In den vergangenen zehn oder fünfzehn Jahren ist aber im Gegensatz zu den anderen Bereichen die Zahl radikalisierter Muslime extrem gestiegen.“ Gerade in den Metropolen und in den westlichen Bundesländern würden Salafisten in Gefängnissen immer mehr. „Nordrhein-Westfalen ist da auch ein Brennpunkt.“ Die Zahlen, die dazu von den Bundesländern gesammelt werden, spiegeln das Problem aus Sicht des Verbandes „nicht in Gänze“ wieder.