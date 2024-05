Islamisten- und Kalifat-Debatte Grüne zur Union: „Sie sind eine Gefahr für Muslime“

Die Demonstration von Islamisten in Hamburg, die Forderung nach der Errichtung eines Kalifats in Deutschland erreicht am Freitag das Parlament. Was dagegen tun? Merz und seine Fraktion haben einen 14-Punkte-Plan eingebracht, er soll einer der harten Hand sein. Wer also künftig in Deutschland „im Wege der Forderung eines islamistischen Gottesstaates“ zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufruft, soll sich strafbar machen – und Menschen mit zwei Staatsangehörigkeiten, die dies tun, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Asylbewerbern will die Union dann einen Aufenthaltstitel verweigern und Islamisten die Hilfszahlungen streichen. Darüber hinaus sollen Organisationen, die einen islamistischen Gottesstaat anstreben, verboten werden.