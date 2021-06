Folgen für Terrorgefahr nicht absehbar : Pandemie erschwert Experten zufolge Islamismusprävention

Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ/M), legt bei einem Gebet von Imamen und Religionslehrern der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich in Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs am 02. November Blumen nieder (Archivbild). Foto: dpa/Helmut Fohringer