Polizeieinsätze in acht Bundesländern Warum das Islamische Zentrum jetzt verboten wird

Am Mittwochmorgen gab es Polizeieinsätze in acht Bundesländern. Durchsucht wurden laut BMI insgesamt 53 Objekte in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Beteiligt waren das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei sowie die Polizei- und Verfassungsschutzbehörden der jeweiligen Länder. Im Zuge dessen wurden auch fünf weitere Vereine verboten, die als dessen Teilorganisationen gelten: Die „Islamische Akademie Deutschland“, der „Verein der Förderer einer iranischen-islamischen Moschee in Hamburg“, das „Zentrum der Islamischen Kultur“ in Frankfurt am Main, die „Islamische Vereinigung Bayern“ in München und das „Islamische Zentrum Berlin“. Deren Vermögen sei beschlagnahmt worden, insgesamt vier schiitische Moscheen würden geschlossen, teilte das Ministerium mit. In Deutschland existieren schätzungsweise 150 bis 200 schiitische Gemeinden.