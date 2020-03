Unterlassene Rückholung : Bundesregierung droht Zwangsgeld wegen IS-Rückkehrerin

Blick in einen Verhandlungssaal mit dem Brandenburger Adler. (Symbol). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Der Bundesregierung droht nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin ein Zwangsgeld wegen der unterlassenen Rückholung einer mutmaßlichen IS-Anhängerin und ihrer Kinder. Die drei Antragsteller hielten sich gegenwärtig in einem nordsyrischen Camp auf.

Hole die Bundesregierung die Deutsche und ihre zwei Kinder nicht bis zum 31. März aus Syrien zurück, könne ein Zwangsgeld von 10.000 Euro festgesetzt werden, entschied das Verwaltungsgericht Berlin bereits am 10. Februar in einem am Montag öffentlich gemachten Vollstreckungsverfahren. Gegen die Entscheidung habe die Antragsgegnerin Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt.