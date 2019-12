Nach dem Parteitag : Irritationen über neue SPD-Chefin

Berlin Mit einer Twitter-Nachricht offenbart die neue SPD-Chefin Saskia Esken, dass sich die neuen Machtzentren bei den Sozialdemokraten erst einmal abstimmen müssen.

Die Szenen sind selten geworden, in denen nach Gremiensitzungen der CDU ein Spitzenpolitiker nach dem anderen das Konrad-Adenauer-Haus verlässt und sich alle gleichlautend äußern. Nein, es werde keine Nachverhandlungen mit der SPD geben. Beim Thema Klimaschutz müsse nun der Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern entscheiden. Eine Notwendigkeit die Investitionsmittel zu steigern, sehe man nicht.

Aus München sekundierte CSU-Chef Markus Söder: „Es wird keinen neuen Koalitionsvertrag geben.“ Während die CDU-Leute ihre Kritik an der SPD zurückhaltend mit Hinweisen formulierten, die SPD müsse sich sortieren, wurde Söder deutlicher. Die SPD habe keine neue Zeit anbrechen lassen, es sei die alte Richtung, sagte er. Mit Blick auf den Linksschwenk der Sozialdemokraten betonte er: „Ein Rezept, das nicht funktioniert, wird nicht dadurch besser, wenn man die Dosis erhöht.“

Kennenlernen: In dieser Woche wollen die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer treffen.

Einig sind sich CDU und CSU, dass es mit der neuen SPD-Führung nicht leichter werde. Es war auch bisher schon schwer in dieser dritten großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel. Besorgt verweisen die Unionsstrategen auf die vielen Machtzentren in der SPD: Das neue Führungsduo, die Fraktion, die Minister der Bundesregierung, die Ministerpräsidenten der Länder.

Wie kompliziert das werden kann, darauf gab es am Montag schon einen Vorgeschmack. Ein Beitrag der neuen Parteichefin Saskia Esken beim Kurznachrichtendienst Twitter sorgte für Irritationen. Auf die vielen öffentlich gestellten Fragen der Union, mit wem bei der SPD sie nun eigentlich reden müssten, schrieb Esken als Antwort: „Tipp: Der Koalitionsvertrag wurde zwischen den Parteien geschlossen.“ Das ist grundsätzlich korrekt. Sie ließ aber außen vor, dass den Vertrag für das Regierungshandeln selbstverständlich auch die Fraktionschefs unterschrieben haben. Bei den Sozialdemokraten wurde der Hinweis als mindestens ungeschickt formuliert aufgenommen. Zumal Esken in der Fraktion nicht sehr beliebt ist. Eine Reihe führender Sozialdemokraten sehen eher in Walter-Borjans den moderateren, verlässlicheren Ansprechpartner.