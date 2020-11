Appell von Lübcke-Witwe : „Sagen Sie uns die Wahrheit, nur das kann uns noch helfen“

Frankfurt/M. Irmgard Braun-Lübcke, die Witwe des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, hat sich im Mordprozess in einer teils emotionalen Aussage direkt an die Angeklagten Stephan E. und Markus H. gewandt.

„Sagen Sie uns die Wahrheit, nur das kann uns noch helfen“, sagte die 67-Jährige am 30. Verhandlungstag aus dem Zeugenstand im Oberlandesgericht Frankfurt am Main heraus zu E. Zuvor hatte E. mit gebrochener Stimme zur Witwe gesagt, deren Kummer tue ihm „unendlich leid“.

E. wird vorgeworfen, den CDU-Politiker Lübcke am 1. Juni 2019 um 23.20 Uhr auf dessen Hausterrasse in Wolfhagen-Istha bei Kassel in den Kopf geschossen zu haben. Markus H. soll E. in seinem Entschluss bestärkt haben, unter anderem durch gemeinsame Schießübungen. Beide Angeklagten sollen nach Aussage der Bundesanwaltschaft aus rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung gehandelt haben. Lübcke hatte sich vor allem im Jahr 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt und war dafür immer wieder hart angegangen worden.