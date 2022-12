Unruhen im Iran Zementierte Hilflosigkeit

Am Montag treffen sich in Brüssel die EU-Außenminister. Eine Forderung ist etwa, die Revolutionsgarden auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Oder die Visa-Richtlinien anzupassen. Sanktionen gegen Mitglieder des Regimes auszuweiten. Einen Schutzstatus für Iraner, die der Gewalt in ihrem Land entkommen. Internationale Untersuchungen im Land selbst weiter stringent zu verfolgen, so wie es die verabschiedete Iran-Resolution des UN-Menschenrechtsrats vorsieht.