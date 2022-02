Regierung fürchtet hohe Mitnahmeeffekte : Industrie stemmt sich gegen mögliche Verschiebung von staatlicher Investitionsprämie

Berlin Die Bundesregierung könnte die geplanten Prämien oder Super-Sonderabschreibungen für Unternehmensinvestitionen verschieben. Das ruft die Industrie auf den Plan: Die Investitionsprämie müsse kommen, und zwar noch in diesem Jahr, fordert der Industrieverband BDI. Ökonomen sehen das völlig anders.

Die deutsche Industrie zeigt sich alarmiert über die mögliche Verschiebung der von der Ampel-Koalition geplanten Super-Sonderabschreibungen beziehungsweise Investitionsprämien für Ausgaben in den Klimaschutz . „Die Bundesregierung muss jetzt ihr Versprechen halten, den Unternehmen zusätzliche Investitionsanreize zu verschaffen. Die Investitionsprämie muss kommen, und zwar noch in diesem Jahr, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, um die digitale und ökonomische Transformation der Industrie voranzutreiben“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. „Gerade im Mittelstand ist ein Innovationsschub über eine Investitionsprämie unverzichtbar.“

In der Regierung gibt es dagegen Überlegungen, die Investitionsprämien zu verschieben, da sie aktuell wegen voller Auftragsbücher der Industrie kaum eine makroökonomische Wirkung entfalten dürften. Die Prämien würden viel Steuergeld kosten, aber vor allem nur hohe Mitnahmeeffekte verursachen, so die Befürchtung in der Regierung. FDP-Chef Christian Lindner hatte die Idee der Super-Sonderabschreibungen als das wichtigste Instrument für mehr private Klimaschutz-Investitionen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Nun könnte sie erst im kommenden Jahr umgesetzt werden.