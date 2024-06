VDA-Präsidentin Hildegard Müller „Unsere Exportnation gerät mächtig unter Druck“

Müller Ich bin grundsätzlich gegen Verbote. Entscheidend ist, wo jetzt nachgesteuert werden muss, um die Ziele tatsächlich zu erreichen. Wir müssen zum Beispiel erst das Problem der mangelnden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in den Griff bekommen, ehe ein Ende des Verbrenners realistisch ist. Die Ladeinfrastruktur ist in einigen Teilen Deutschlands nicht ausreichend und in vielen anderen europäischen Ländern nach wie vor desaströs. Deswegen brachen wir zuerst eine ehrliche Bestandsaufnahme. Die Autoindustrie wird dabei natürlich ihren Beitrag leisten. Wir bieten bislang rund 130 rein elektrische Autos an. Unsere Ambition ist, noch mehr und günstigere E-Autos anzubieten. Ein Hersteller hat nun für 2026 ein E-Auto unter 25.000 Euro und für 2027 eines unter 20.000 Euro angekündigt. Strategisch vorausschauend planen ist ebenso wichtig: Der Ladesäulenaufbau scheitert zudem oft an den mangelnden Stromnetzen und zu langsamen Planungsverfahren.