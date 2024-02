Thüringens Verfassungsschutzchef Kramer „Menschen, die Björn Höcke wählen, tun das, weil er sagt, was er denkt“

Kramer Es ist nicht mein Eindruck, dass die Erkenntnisse nicht durchdringen. Die Einstufung durch das Amt für Verfassungsschutz in Thüringen, aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt, ebenso wie die ersten Urteile in den Klageverfahren der AfD gegen diese Einstufungen sind in den Medien, der Politik und der Mehrheitsgesellschaft als das aufgenommen worden, was sie sind: Weckrufe an eine oft schweigende Mehrheit, mit dieser verfassungsfeindlichen Bestrebung in die Auseinandersetzung zu gehen. Zugleich beweist sich hier unser Rechtsstaat: Die behördlichen Einstufungen unterliegen vollumfänglich einer gerichtlichen Überprüfung. Und der Thüringer Landesverband der AfD hat bis heute nicht gegen die Einstufung geklagt.