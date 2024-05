Vizekanzler Robert Habeck „Wenn sich Union und SPD zusammentun, bleiben Probleme ungelöst“

Habeck Ganz klar, ja. Wohlgemerkt der Bundesverband der Deutschen Industrie hat etwa 2019 als eine der ersten Institutionen Vorsicht im Umgang mit China gefordert. In Bezug auf die Zölle und mögliche chinesische Gegenmaßnahmen gibt es in Europa unterschiedliche Sichtweisen: Die deutschen Autobauer haben ein starkes Standbein in China, in anderen Ländern ist dies nicht so der Fall. Das Risiko bei möglichen chinesischen Gegenmaßnahmen ist also sehr ungleich verteilt. Aber wir wissen mehr denn je, dass Europa zusammenfinden muss, und das hängt ganz wesentlich an Deutschland und Frankreich. Hier war der Besuch des französischen Staatspräsidenten Macron sehr wichtig.