Junge-Union-Chef Johannes Winkel „Sollten nicht jede Position außerhalb von Grünen und SPD als rechtsextrem bezeichnen“

Winkel Die Junge Union ist die größte politische Jugendorganisation in Deutschland, mich freuen insbesondere steigende Neumitgliederzahlen. Gleichzeitig habe ich Respekt vor den Demonstrationen, die Fridays For Future organisiert. Man darf aber auch sagen: Es ist einfacher, junge Menschen zu motivieren, am Freitag einen freien Schultag zu haben, um auf einer Demo mitzulaufen, als sie zum dauerhaften Eintritt in eine politische Partei zu bewegen. Denn das bringt nicht nur Rechte mit sich, man muss auch Verantwortung übernehmen. In der Sache habe ich es nie verstanden, dass sich Fridays For Future nicht wie wir für eine Kombination aus Erneuerbaren Energien und Kernkraft einsetzt. In der CO 2 -Bilanz steht Deutschland auf Grund der Kohlereaktivierung im europäischen Vergleich schlecht da.