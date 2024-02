Düsseldorfer Staatsrechtler über den Umgang mit der AfD „Letzten Endes sind wir Bürger die Verfassungsschützer“

MORLOK Das Populistische ist an sich auch gefährlich. Schon von Berufs wegen schaue ich mir bei Phoenix hin und wieder Parteitage an, was eine tolle Sache ist. Was ich auf dem Wagenknecht-Parteitag gesehen habe, finde ich erschreckend. Mit welcher Verachtung da über Politiker gesprochen wird, das macht Demokratie auch kaputt. Man mag von Frau Strack-Zimmermann denken, was man will, aber von ihr zu reden als „Strack-Rheinmetall“ ist üble Nachrede. So kann man Vertrauen in die Demokratie auch zerstören. Lafontaine hat in seiner Rede dort gesagt, Demokratie verlangt, dass die Interessen der Mehrheit sich durchsetzen. Auf den ersten Blick wird man gegen den Satz nicht so viel sagen können.