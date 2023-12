CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt „Neuwahlen sind weiterhin nicht vom Tisch“

Dobrindt Auch hier ist der Täuschungsversuch der Ampel offenkundig. Der CO 2 -Preis sollte doch über das Klimageld an die Bürger zurückfließen, damit sich CO 2 -Sparen lohnt. Das wäre eine Fortsetzung der Entlastungen gewesen, die schon die große Koalition vorbereitet hatte. Aber davon gibt es keine Spur mehr. Diese Koalition lässt jeden Willen zur echten Entlastung vermissen. Wenn die Ampel vom Sparen redet, meint sie in Wahrheit Steuern und Abgaben erhöhen und neue Schulden machen. Das ist wieder diese Ampel-Respektlos-Politik.