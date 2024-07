Botschafter in der Ukraine „Ich habe noch keinen getroffen, der aufgeben möchte“

Info

Werdegang Martin Jäger trat 1996 eine Stelle als Referent beim Auswärtigen Amt in Bonn an. Es folgten Referentenstellen im Bundeskanzleramt und in der Botschaft in Prag. 2004 wechselte der heute 59-Jährige als stellvertretender Referatsleiter ins Bundeskanzleramt in Berlin, im Folgejahr wurde er Leiter des Pressereferats im Auswärtiges Amt. Für die Daimler AG leitete er von 2008 bis 2013 den Bereich Außenbeziehungen.

Botschafter 2013 wurde Jäger Botschafter in der Deutschen Botschaft in Kabul. Ab 2014 war er wieder in Deutschland tätig, als Leiter des Leitungsstabs im Bundesfinanzministerium, ab 2016 dann als Staatssekretär im baden-württembergischen Innenministerium. Von 2018 bis 2021 war er Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, bevor er 2021 deutscher Botschafter in Bagdad wurde. Seit 2023 fungiert er als Botschafter in der Deutschen Botschaft in Kiew.