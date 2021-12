Interview Thomas Kutschaty : „Ich kann gut zuhören“

Interview Berlin Der Chef der NRW-SPD und Vorsitzende der Landtagsfraktion über Rückenwind durch Kanzler Olaf Scholz im Wahlkampf, frühere Machtkämpfe – und was er besser kann als Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Kutschaty Ich freue mich, erstmals im SPD-Präsidium Mitglied sein zu dürfen und bin dankbar für das sehr gute Ergebnis beim Parteitag. Das gibt mir Rückenwind für den Landtagswahlkampf, so wie es die gesamte SPD mit Olaf Scholz als Kanzler tut.

Werden Sie den Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidat in NRW kopieren und auf dieselben Strategien setzen?

Kutschaty Es ist entscheidend, dass man als Kandidat glaubwürdig auftritt und geeint mit der eigenen Partei agiert. Das war bei der Bundestagswahl der Fall und so wollen wir das jetzt auch wieder in NRW tun. Wir setzen auf vier Kernthemen. Uns geht es um Bildungsgerechtigkeit, um sichere Arbeitsplätze trotz Kohleausstieg, um ein gutes Gesundheitssystem ohne Klinikschließungen und um 100.000 neue Wohnungen in NRW.