Interview Bettina Stark-Watzinger : „Es wäre falsch, die Schulen noch einmal zu schließen“

Interview Berlin Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) über Corona an den Schulen und Unis, ihre Bedenken gegen eine Impfpflicht ab 18 Jahren und über neue Zuwanderung von Fachkräften.

Frau Stark-Watzinger, Sie sind Mutter von zwei Kindern. Versündigen wir uns in der Pandemie an der jüngeren Generation?

Politik Die heute 53-Jährige trat 2004 in die FDP ein, seit 2017 ist sie Bundestagsabgeordnete und seit 2021 Vorsitzende der FDP in Hessen.

Beruf Britta Stark-Watzinger ist Diplom-Volkswirtin und studierte Psychologie in London.

Stark-Watzinger Mein Eindruck ist, dass sich junge Menschen vor allem sichere und moderne Schulen wünschen. Da wäre zum Beispiel mit mehr Luftfiltern viel geholfen. Und die Digitalisierung muss endlich so funktionieren, dass es zu keinem Bildungsausfall mehr kommt und individuelleres Lernen möglich wird.

Stark-Watzinger Ich verstehe, dass die Infektionsdynamik und kurzfristige Entscheidungen, wie etwa die Aussetzung der Präsenzpflicht in Berlin, zu Verunsicherungen führt. Ich wünsche mir im Interesse aller eine bessere Kommunikation und Planbarkeit. Die Frage des Präsenzunterrichts sehe ich jedoch anders als die Initiative. Durch regelmäßiges Testen, konsequentes Maske tragen und konsequent angewandte Hygieneregeln kann ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet werden. Es braucht zudem mehr niedrigschwellige Impfangebote an Schulen.