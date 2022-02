SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich : „Darüber reden, was noch möglich ist“

Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. (Archiv) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich spricht im Interview über den Konflikt mit Russland, welche Forderungen von Präsident Putin in die Verhandlungen eingehen könnten – und was der Westen im Gegenzug erwarten dürfte.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Herr Mützenich, haben Sie sich gefreut, dass in dieser Woche Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals selbst Stellung zum Konflikt mit der Ukraine und dem Westen genommen hat?

Mützenich Freude wäre der falsche Begriff in dem Zusammenhang. Aber es war überfällig, dass sich Putin nach langer Zeit nun konkreter geäußert hat. Ziel aller Gespräche muss sein, dass alle Beteiligten zu vertrauensbildenden Maßnahmen zurückkehren, die Bedrohungen abbauen und ihre eigene Sicherheit gestärkt sehen. Es ist entscheidend, dass nicht nur darüber geredet wird, was nicht geht, sondern auch darüber was noch möglich ist.

Ist Russland der Aggressor in diesem Konflikt?

Mützenich Natürlich muss man jedem Versuch Moskaus, die Grundlagen der europäischen Sicherheitsordnung in Frage zu stellen, entschieden entgegentreten. Dazu gehört die Unverletzbarkeit der Grenzen anderer Staaten. Aber Putins jüngster Auftritt könnte eine neue Entwicklung sein. Teile seiner Forderungen sind unerfüllbar und können nicht eins zu eins umgesetzt werden. Aber wenigstens bieten sie doch Ansatzpunkte für den Versuch substanzieller Verhandlungen.

Putin fordert, dass eine künftige Erweiterung der Nato unterbleibt, keine Raketensysteme „nahe der russischen Grenze“ stationiert werden und die Nato ihre „militärische Infrastruktur“ auf den Stand von 1997 vor der Osterweiterung zurückzieht. Das wird das Militärbündnis doch nicht akzeptieren können, oder?

Mützenich Das Prinzip, selbstbestimmt regionalen und internationalen Organisationen beizutreten ist und bleibt Kernbestandteil der internationalen Beziehungen. Im konkreten Fall wissen allerdings alle Beteiligten, dass eine Aufnahme der Ukraine in die Nato auf absehbare Zeit nicht auf der Tagesordnung steht.

Es gab aber ein Mitgliedschaftsversprechen 2008 an die Ukraine und Georgien. Das wäre Wortbruch.

Mützenich Selbst in der Ukraine sind jüngeren Umfragen zufolge gerade mal die Hälfte der Bevölkerung für einen derartigen Schritt. Deshalb könnte für den Zeitraum zukünftiger Verhandlungen über eine Sicherheitsordnung in Europa die Frage eines Nato-Beitritts weiterer Länder ausgeklammert werden. Dies bedeutet nicht, dass das Recht auf freie Bündniswahl in Frage gestellt wird. Aber es besteht auch das Recht fort, Beitrittswünsche abzulehnen, solange die Sicherheit aller dadurch nicht gestärkt wird. Weder die Ukraine noch Georgien werden auf absehbare Zeit die Kriterien für einen Nato-Beitritt erfüllen.

Und Sie lehnen auch ein Raketensystem zur Abwehr russischer Aggressionen ab?

Mützenich Wir müssen unterscheiden. Der Aufbau der US-Raketenabwehr in Polen und Rumänien wird mit der Abwehr iranischer Bedrohungen begründet. In Moskau wird das aber ganz anders gelesen. Zum anderen sind gerade landgestützte, taktische Nuklearwaffen eine herausragende Bedrohung für alle Seiten. Allein die kurze Vorwarnzeit führt zu dramatischen Verunsicherungen. Moskau muss klar sein, dass erfolgreiche Gespräche auch den Abzug russischer Kurzstreckenraketen erfordern, einschließlich der in Kaliningrad stationierten Systeme. Zudem müsste allen Beteiligten klar sein, dass diese Waffen längst kein Mehr an Sicherheit bringen, weil seegestützte und weitreichende, zielgenaue Trägersysteme eine begrenzte Abschreckung aufrechterhalten.

Bleibt die russische Kernforderung nach der Nato-Infrastruktur im Osten Europas.

Mützenich Die Rückführung der militärischen Infrastruktur muss für den Beginn substanzieller Verhandlungen dann kein Hindernis sein, wenn die darauffolgenden Schritte wechselseitig gegangen werden. Seit der Zeit des Kalten Krieges kennen wir rüstungskontrollpolitische Konzepte zur Schaffung von Räumen, aus denen Angriffssysteme verbannt werden können. Die OSZE hat hierfür ein umfangreiches Instrumentarium entwickelt.

Wie genau kann das aussehen?

Mützenich Man kann bei festen Installationen beginnen und nur noch in begrenzten Fällen Truppenkonzentrationen akzeptieren, beispielsweise bei gegenseitig beobachteten Manövern. Zudem müssen wir zu bewährten Formaten zurückkehren wie dem Wiener Vertragsdokument und dem Vertrag über den sogenannten Offenen Himmel.

Was könnte der Westen seinerseits verlangen, wenn er wie von Ihnen skizziert auf die russischen Forderungen einginge? Den Abzug der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze?

Mützenich In der Tat haben wir Putin aufgefordert, den massiven Truppenaufmarsch zu beenden und zurückzuführen. Bei gutem Willen und Offenheit aller Beteiligten können diese Schritte der Auftakt für weitere vertrauensbildende Schritte sein. In hochrangigen Formaten sollten diese und weitere Aspekte mit der russischen Seite erörtert werden. Deshalb ist es gut, dass Olaf Scholz in den kommenden Tagen in Washington mit US-Präsident Biden zusammentreffen wird und sich daraus weitere Treffen mit anderen Beteiligten ergeben könnten. Die Alternative ist eine fortgesetzte, unkalkulierbare Konfliktdynamik mitten in Europa.

Welche Erwartungen haben Sie an das angekündigte Gespräch zwischen Putin und dem britischen Premier Johnson?

Mützenich Es ist immer gut, wenn man miteinander spricht. Ob Fortschritte möglich sind, bleibt abzuwarten. Putin wird um die innenpolitischen Probleme des Premierministers wissen und die Waffenlieferungen und militärischen Unterstützungsleistungen aus London kritisch anmerken. Wichtig bleibt, dass sich Deutschland und Frankreich bei allen Initiativen und Gesprächen weiterhin eng abstimmen.

Putin könnte Europa mit bilateralen Gas-Deals spalten. Für wie groß halten Sie diese Gefahr?