Kostenpflichtiger Inhalt: Mike Mohring im Interview : „Moskaus Sanktionen schaden uns am meisten“

Mike Mohring, CDU-Fraktionsvorsitzender von Thüringen. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Am 27. Oktober wählt Thüringen. Der dortige CDU-Chef Mike Mohring will das Linksbündnis in Erfurt ablösen. Im Interview mit unserer Redaktion wirft er Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein destruktives Vorgehen vor.