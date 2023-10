Michel Friedman über Richard David Precht „So ein Satz ist nicht zu heilen, außer man sagt, er war ein Fehler“

Friedman Die Aussage von Precht, fromme Juden arbeiteten eigentlich nicht und wenn, dann in Diamant- oder in Finanzengeschäften, halte ich für einen schwer zu ertragenden, antisemitischen Ausspruch. Was nicht bedeutet, dass er ein Antisemit ist. Aber er wiederholt das primitivste, ursprünglichste antisemitische Klischee vom geldgeilen Juden, der Christen mit seinen Zinsen aussaugt. Das ist keine Auslegungsfrage. Wenn man so eine Aussage trifft, erwarte ich, dass man hinterher klar sagt: Das war eine antisemitische Äußerung, sie ist mir passiert, das hätte ich nie von mir gedacht, es tut mir leid. So ein Satz ist nicht zu heilen, außer man sagt, er war ein Fehler, und ich verarbeite ihn öffentlich. Jeder Mensch hat Vorurteile. Die meisten sind unbewusst. Wenn sie aber nach oben steigen und man eine öffentliche Person ist, wäre es gut, diesen Prozess einzuordnen, transparent zu machen, zu erklären, damit andere Menschen lernen, dies genau so zu tun. Ich finde auch bedenklich, dass ein Top-Journalist wie Markus Lanz, der sonst immer genau zuhört, nicht sofort dazwischen geht, diesmal nur „genau, genau“ gesagt hat und das jetzt damit begründet, er habe die Aussage in der Gesprächssituation nicht richtig wahrgenommen. Auch hier will ich ausdrücklich sagen, ich halte Markus Lanz nicht für einen Antisemiten. Aber die Frage muss er sich stellen: Wie konnte das passieren? So ein Podcast geht auch durch einen Schnitt, wird von verantwortlichen Redakteuren gehört, aber niemand beim ZDF will bemerkt haben, was da für eine menschenverachtende Aussage gefallen ist. Dass das geschehen konnte, mit so vielen Beteiligten, erschreckt mich zutiefst. Wenn Menschen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht hören, was ich höre, haben wir ein Problem. Der Vorfall hätte sofort dazu führen müssen, dass der Sender erklärt, hier wurde eine rote Linie überschritten. Das ist bis heute nicht geschehen.