Tilman Kuban : „Wir sollten CO2-Ampel für Lebensmittel schaffen“

JU-Chef Tilman Kuban will Klimaschutz ohne Verbote erreichen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, kritisiert den Transport von Lebensmitteln aus anderen Kontinenten. Er will mit einer CO2-Lebensmittelampel Verbraucher dazu bringen, eher regionale Produkte zu kaufen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er zudem über die Halbzeit-Bilanz der Regierung und über den künftigen Kanzlerkandidaten der CDU.

Herr Kuban, eine junge Schwedin ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat eine weltweite Bewegung für mehr Klimaschutz ausgelöst. Kann eine Jugendorganisation da nicht neidisch werden?

Kuban Sie hat ein Thema auf die Agenda gebracht, das viele junge Menschen bewegt. Wir sind die größte Jugendorganisation Europas und stehen für politische Forderungen, die Realität werden. Wer also modern und innovativ etwas bewegen will, ist bei uns genau richtig. Da müssen wir uns vor niemandem verstecken.

Welche Defizite hat Ihrer Ansicht nach Fridays for Future?

Kuban Ich wünsche mir mehr Kompromissfähigkeit in unserer Gesellschaft. Die einen wollen den radikalen Kohleausstieg jetzt und sofort und die anderen wollen alle Migranten ausweisen. Ich finde, wir müssen in Deutschland mal wieder lernen, den Weg zum Kompromiss zu gehen. Es ist bedenklich, wenn etwa die Kohlekommission, die zunächst als Sitzkreis belächelt wurde, unter Einbindung aller Akteure ein Ausstiegsdatum findet und eine Abschaltung von 52 Prozent unserer Energieversorgung in den nächsten 19 Jahren festlegt, und dann dieses Ergebnis zwei Wochen später wieder infrage gestellt wird.

Jugendliche protestieren für mehr Klimaschutz und die Zahl der Flüge steigen - auch unter jungen Menschen. Was stimmt da nicht?

Kuban Man kann nicht sagen, die gehen alle auf die Straße und fliegen ansonsten durch die Welt. Aber natürlich sind wir die Generation mit viel Verbrauch. Beispielsweise die mit dem höchsten Stromverbrauch: Handy, Tablet, Fernseher. Wir werden die CO2-Emissionen nur reduzieren, wenn wir unser Verhalten hinterfragen.

Das funktioniert am besten übers Geld: Höhere Preise, weniger Verbrauch.

Kuban Nein, das funktioniert am besten über Innovation. Ich verteufele niemand, der fliegt. Die Frage ist, ob das immer notwendig ist, aber das muss sich jeder selbst fragen. Wir müssen vor allem aber an attraktiven Alternativen wie dem Transrapid oder dem emissionsfreien Fliegen arbeiten.

Und keine Billigangebote der Fluggesellschaften.

Kuban Fliegen soll für jeden erschwinglich sein. Auch Schüler und Studenten sollen sich Urlaub leisten können. Aber, ob das für acht Euro pro Flug sein muss, darf man schon infrage stellen. 50 Euro ist auch noch günstig und würde zumindest die Steuern und Abgaben decken.

Kann Klimaneutralität auch Kostenneutralität für die Bürger bedeuten? Oder wer sollte zur Kasse gebeten werden, wie sollte die CO2-Bepreisung aussehen?

Kuban Ich wünsche mir einen ausgewogenen Dreiklang aus Belastung, Entlastung und Investition. Uns ist klar, dass es Klimaschutz nicht zum Nulltarif gibt. Mir missfällt aber, dass wir immer erstmal über neue Einnahmequellen reden, statt über konkrete Projekte, die wir damit umsetzen wollen. Das verstehen die Menschen nicht.

Dann sind wir wieder bei der CO2-Bepreisung. Muss eine Nachwuchsorganisation nicht vorangehen und Vorschläge machen?

Kuban Wir haben viele Punkte mit angestoßen und konkrete Vorschläge für eine Innovationsagenda gemacht. Eine Frage wird sein: Machen wir in Deutschland den gleichen Fehler wie beim Ausstieg aus der Kernenergie - auch heute werden noch Atomkraftwerke auf der Welt gebaut - aber nicht mehr mit deutscher Technik. Wenn wir wissen, dass derzeit 1400 Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung sind, dann wissen wir auch, dass das Thema global noch länger eine Rolle spielen wird und CO2-Emissionen nicht an der deutschen Grenze halten machen. Deshalb schlage ich vor, wir sollten zwei bis drei der modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland zu Forschungskohlekraftwerken weiterentwickeln.

Und dann?

Kuban Gibt es in Zukunft beste Technik, made in Germany. Dann könnten wir weltweit deutsche Technik exportieren und die effizientesten Kraftwerke anbieten und hätten nicht die umweltschädlichsten Kraftwerke in anderen Teilen Europas und der Welt. Dann hätten wir nicht wieder eine Abwanderung von Know-how wie bei der Atomenergie. Wir wissen, dass wir die beste Technik in Deutschland haben. Andere werden uns das aber nur abnehmen, wenn wir selbst Forschungseinrichtungen längerfristig behalten. Klar ist aber auch: In Deutschland ist 2038 Schluss mit Kohle.

Die Halbzeitbilanz der großen Koalition steht an - Was haben Union und SPD auf der Habenseite?

Kuban Es wurden große Projekte beschlossen, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und kaum einer hat es gemerkt. Es darf jetzt aber vor allem nicht dazu kommen, dass wir die nächsten Renten- und Sozialgeschenke zulassen, nur weil wir auf Gedeih und Verderb die Groko retten wollen. Wenn wir den Sozialstaat immer weiter aufblähen, weil wir immer mehr Politik für die Generation 60 plus als größte Wählergruppe machen, dann geht das auf Kosten unserer Generation, weil die Jugend einzahlen wird, aber nichts mehr ausgezahlt bekommt.

Gerhard Schröder wettet ja, dass Armin Laschet der nächste Kanzlerkandidat der Union wird. Halten Sie dagegen?

Kuban (lacht) Wir müssen uns über das Verfahren einig werden, wie wir einen Kanzlerkandidaten bestimmen. Ich möchte das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob Armin Laschet überhaupt zur Verfügung steht.

Den Eindruck haben wir schon gewonnen, dass er zur Verfügung steht. Wie steht es denn um die Zukunft von Gesundheitsminister Jens Spahn?

Kuban Ich habe Jens Spahn unterstützt und das tue ich auch immer noch. Er hat im Auswahlprozess um den Parteivorsitz noch einmal an Stärke gewonnen, weil er Zukunftsideen für Deutschland präsentiert hat. Obwohl das mediale Duell zwischen den beiden anderen Kandidaten lief, hat er ein starkes Ergebnis eingefahren und anschließend als Gesundheitsminister eine klare Agenda abgearbeitet. Er ist sicherlich auch für höhere Aufgaben befähigt. Wer wann für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung steht, werden wir sehen, wenn die Frage ansteht. Dann wird sich auch die Junge Union positionieren.

Hat sich Frau Kramp-Karrenbauer für höhere Aufgaben qualifiziert

Kuban Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach dem Bundesparteitag einen sehr guten Start hingelegt. Sie hat selbst gesagt, dass danach einige Hürden dabei waren, die sie nicht so elegant genommen hat. Ich gehe davon aus, dass sie demnächst wieder stärker inhaltliche Akzente setzt und dabei werden wir sie unterstützen.

Wie wollen Sie die JU zur treibenden Kraft für die Union machen?

Kuban Ich werde die CDU in der Frage der Generationengerechtigkeit treiben, Stichworte: Rente, Schwarze Null. Ebenso auf im Bereich Innovation Digitales. Wir haben immer klar Stellung bezogen beim Thema Urheberrechtsreform. Ich halte die Entscheidung zum Artikel 13, jetzt Artikel 17 der EU-Richtlinie, immer noch für einen großen Fehler. Die CDU hat da gerade bei der jungen Generation viel verspielt. Mein Ziel ist es, dass wir nicht die grünste Partei werden, sondern die modernste Partei Europas.

Was genau verstehen Sie unter Innovation?

Kuban Nehmen sie die Mobilität. Unser Ziel muss es sein, dass wir durch Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe in Zukunft emissionsfrei fliegen. Unsere Industrie sollte das erste Flugzeug herstellen, das emissionsfrei fliegt. Wenn die Flugzeuge kein CO2 mehr ausstoßen, muss man auch niemandem etwas verbieten.

Gibt es beim Thema Klima etwas, was Sie gerne verbieten würden?

Kuban Ich will eine Innovationsagenda und keine Verbotsagenda. Dazu gehört aber auch Aufklärung, zum Beispiel für Lebensmittel. Vier Prozent der Lebensmittel aus Übersee sorgen für 60 Prozent der Transportwege. Wir sollten für Lebensmittel eine CO2-Ampel schaffen. Die Avocado, die tausende von Kilometern aus Mittelamerika importiert wird, würde eine andere Kennzeichnung bekommen als der Apfel aus dem alten Land in Niedersachsen. Nichts verbieten, aber Einkaufen bewusster machen.

