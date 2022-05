FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel : „Das Schuldenmachen tut uns weh“

Johannes Vogel (40) aus Nordrhein-Westfalen ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Foto: Michael Kappeler / dpa

Interview Berlin Entlastungspakete, Bundeswehr-Sondervermögen, Einführung des Bürgergeldes – all das wird den Staat viele weitere Milliarden kosten. Doch die FDP will die Rückkehr zur Schuldenbremse im Jahr 2023 dennoch unbedingt durchsetzen. Warum das so ist, erklärt FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel im Interview.