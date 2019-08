Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann : „Die Union wird sich gegen eine CO2-Steuer aussprechen“

Düsseldorf Der Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann spricht im Interview über mögliche Steuerentlastungen in der Klimadebatte und fordert seine Partei auf, sich mit Integrationspolitik zu profilieren.

Linnemann: Wir sind mitten in einem Erneuerungsprozess. Personell hat sich bereits einiges getan, aber inhaltlich noch immer zu wenig. Wir dürfen uns nicht auf unserem Nimbus als größte Regierungspartei ausruhen. Wer von 41 Prozent in 2013 auf jetzt 26 Prozent in den Umfragen absackt, darf sich nicht damit zufriedengeben. Im Kern geht es um die Frage, ob die CDU auch künftig noch Volkspartei sein wird.

Linnemann: Ganz klar bei der Integration. Die Vorfälle in Freibädern, die Tat auf dem Frankfurt Bahnsteig, die Schwertattacke in Stuttgart - das alles wühlt die Menschen auf und befeuert die Sorge, dass neue Parallelgesellschaften entstehen könnten. Dem müssen wir jetzt vorbeugen. Nur ein Beispiel: Wenn wir in jeder Sonntagsrede erzählen, wie wichtig die Sprache für die Integration ist, dann müssen bei uns alle Alarmglocken schrillen, wenn bei Sprachtests in Duisburg über 16 Prozent der künftigen Erstklässler gar kein Deutsch können, und bei Vergleichstests in Berlin nahezu jeder dritte Grundschüler beim Lesen und Zuhören nicht einmal den Mindeststandard erreicht. Die Probleme werden immer größer, wir erleben neue Parallelgesellschaften in vielen Bereichen des Landes. Bis tief hinein in die Mittelschicht erlebe ich Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil das Niveau an staatlichen Schulen sinkt.