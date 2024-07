Bundesfamilienministerin Lisa Paus „Die Kindergrundsicherung kommt“

Paus Der Gesetzentwurf wurde sorgfältig, insbesondere mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und dem Bundesarbeitsministerium, abgestimmt. Ich selbst habe viele Stunden mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister dazu in konstruktiven Gesprächen verbracht. Es ist wahrscheinlich eines der Gesetze in dieser Legislaturperiode, das mit am intensivsten auf Spitzenebene besprochen wurde. Im Anschluss hat das Kabinett den gemeinsamen Entwurf der Bundesregierung zur Kindergrundsicherung verabschiedet. Wenn es nun im Nachgang unterschiedliche politische Auffassungen gibt, ist das Teil des Gesetzgebungsprozesses, aber die handwerkliche Kritik greift so nicht.