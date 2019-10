Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit BKA-Chef Münch : „Seit Breitscheidplatz sieben Anschläge in Deutschland verhindert“

Foto: dpa/Gregor Fischer Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, will mit mehr Personal gegen Hasskriminalität im Internet und gegen Clan-Kriminalität vorgehen.

Berlin Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, will stärker gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. Im Interview mit unserer Redaktion sagt er auch, seit dem Anschlag durch Anis Amri in Berlin seien sieben Anschläge in Deutschland verhindert worden.