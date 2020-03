Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Annalena Baerbock : „Deal ist gescheitert“ – Grünen-Chefin fordert neues EU-Türkei-Abkommen

Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert bessere Bezahlung für pflegende und fürsorgende Berufe. Foto: dpa/Felix Kästle

Berlin Grünen-Chefin Annalena Baerbock spricht über bessere Bezahlung in der Pflege, das Flüchtlingsdrama an der griechisch-türkischen Grenze, das Versagen der EU im Syrien-Krieg und die Frage, welcher CDU-Vorsitzende am besten für die Grünen wäre.