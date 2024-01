Friedrich Merz „Den Menschen fehlen Erklärungen und politische Führung“

Merz: Die Idee ist weder neu noch besonders originell. So hat es schon einmal eine Diskussion darüber gegeben, ob zum Beispiel EU-Staatsbürger in der Bundeswehr dienen können. Dem stehe ich offen gegenüber. Wir brauchen mehr Soldatinnen und Soldaten. Deswegen ist auch die Debatte über die Einführung des schwedischen Modells richtig. In Schweden werden erst einmal alle jungen Frauen und Männer gemustert, um ihnen dann ein Angebot für eine Verwendung zu machen. Das wäre ein erster Schritt, der in eine allgemeine Dienstpflicht oder in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr führen kann. Ich höre und bekomme dafür sehr viel Zuspruch. Gerade von jungen Menschen.