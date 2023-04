Interview CDU-Generalsekretär Czaja „Der Staat soll 10.000 Euro pro Neugeborenes geben“

Czaja In unserem Grundsatzprogramm muss und wird es eine Antwort für eine stabile Zukunft der Rente geben. Wir werden aber alle Säulen der Altersvorsorge in den Blick nehmen. Unsere Mitglieder haben sich in der gerade abgeschlossenen Befragung dafür ausgesprochen, mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Wir wollen zudem die Betriebsrente stärken und dafür sorgen, dass die Förderungen und letztlich die positiven Renteneffekte auch diejenigen erreichen, die in kleinen Unternehmen tätig sind, die im Dienstleistungsbereich arbeiten oder die in ihrem Arbeitsleben häufiger den Arbeitgeber wechseln.