Interview auf Youtube AfD-Politiker Krah nennt Trump „eine Inspiration“

Vor der Landtagswahl in Sachsen in einem Monat mischt Krah nun aber zumindest in seiner Heimat wieder voll mit, absolviert Wahlkampfauftritte und geht auch auf seinen Social-Media-Kanälen wieder in die Offensive. Für die Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel ist das, wie der „Spiegel“ berichtet, kein Problem. Krahs Auftritte seien die Entscheidung seines sächsischen Landesverbandes und daher „auch vollkommen akzeptabel“, heißt es demnach aus ihrem engsten Umfeld. In Sachsen lag die AfD zuletzt bei einer Infratest-Umfrage mit 30 Prozent auf Platz eins, knapp vor der CDU mit 29 Prozent.