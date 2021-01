Langsames Internet : Scheuer schlägt Gutschein für Onlineverbindung via Satellit vor

Scheuer schlägt Gutschein für Onlineverbindung via Satellit vor

Verkehrsminister Andreas Scheuer bei der Kabinettssitzung am 6. Januar. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin „Digitale Teilhabe“: Verkehrsminister Andreas Scheuer will dort einen Satellitenanschluss ermöglichen, wo die Internetverbindung zu langsam ist für Fernunterricht oder Home Office.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Haushalten mit schlechter Internetverbindung einen Gutschein für einen Satellitenanschluss zur Verfügung stellen. Extrem langsames Internet wirke sich in der Corona-Pandemie im Hinblick auf die Berufsausübung von zu Hause aus oder auf den Fernunterricht von Schülern "besonders negativ" aus, sagte Scheuer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagausgaben).

Deshalb wolle er ein Gutschein-Programm auflegen, mit dem die betroffenen Haushalte kurzfristig etwa Satellitenkapazitäten nutzen könnten. Bundesweit könnten auf diese Weise über Nacht etwa 200.000 Haushalte mit schnellem Internet versorgt und ihnen so die "digitale Teilhabe" in der Corona-Krise ermöglicht werden, sagte der CSU-Politiker. Er bezeichnete dies als als Überbrückungshilfe für Häuser in Randlagen, bis auch dort Festnetz-Förderprojekte umgesetzt seien.