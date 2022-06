„Internationaler Hurentag“ : Prostituierten-Verband fordert mehr Anerkennung und weniger Repressionen

Berlin Vertreterinnen des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistung kritisieren das Prostituiertenschutzgesetz. Sie befürchten, dass Sexarbeit bald verboten werden könnte wie in einigen skandinavischen Ländern.

Das Prostitutiertenschutzgesetz diene nur der Repression und Kontrolle. Zwangsprostitution werde dadurch keineswegs verhindert. Stattdessen befürchtet der Verband einen Einstieg in ein künftiges Verbot von Prostitution wie in manchen skandinavischen Ländern. Am Samstag ist in Berlin eine Demonstration von Sexarbeiterinnen für ihre Rechte geplant.