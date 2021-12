Immer mehr Omikron-Fälle : Intensivmediziner fordern bundesweites Corona-Ampelsystem

Berlin Experten kritisieren die verzögerten Corona-Meldezahlen und fordern die Vorbereitung möglicher Verschärfungen. In der kommenden Woche gibt es angesichts der nächsten Corona-Welle weitere Beratungen von Bund und Ländern – auch zu den Schulen.

Lauterbach erläuterte, zu erwarten sei eine Verdoppelung der Omikron-Fälle innerhalb von vier bis fünf Tagen. Das RKI gab nun eine wieder etwas höhere Sieben-Tage-Inzidenz von 207,4 bekannt - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten ein unvollständiges Bild abgeben können. Am Vortag war die Zahl der gemeldeten neuen Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 205,5 beziffert worden. Die Gesundheitsämter meldeten nun 42 770 neue Infektionen binnen eines Tages, registriert wurden 383 weitere Tote. Lauterbach hatte am Mittwoch bereits als eigene Schätzung mitgeteilt, dass die tatsächliche Inzidenz zwei bis drei mal so hoch sein dürfte wie offiziell ausgewiesen. Hintergrund sind weniger Tests in Praxen und am Arbeitsplatz über die Feiertage und langsamere Meldungen von Testergebnissen an die Gesundheitsämter und von dort an das RKI. Angesichts erwarteter hoher Ansteckungszahlen wird auch über kürzere Quarantäne-Zeiten diskutiert. Lauterbach zeigte sich offen dafür, warnte aber vor Schnellschüssen.

Er mahnte zudem einen genauen Blick auf die Schulen an. „Die aktuell unsichere Datenlage der Corona-Meldungen ist insbesondere mit Blick auf den Schulstart nächste Woche sehr schwierig“, sagte er. „Spätestens in den ersten beiden Januarwochen braucht es aber eine Evaluierung und dann vor allem bundesweit einheitliche Regelungen.“ Die Kultusminister- und ministerinnen der Länder wollen am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das Präsidium der Kultusministerkonferenz, dem 6 der 16 KMK-Minister angehören, hatte seine Linie bekräftigt, dem Präsenzunterricht an Schulen weiterhin höchste Priorität einzuräumen. Am Montag kehren Schülerinnen und Schüler in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen nach der Weihnachtspause zurück in die Schulen, am Dienstag im Saarland und am Mittwoch in Hamburg. Für Kinder und Jugendliche in Thüringen beginnt die Schule nach den Weihnachtsferien unterdessen mit Distanzunterricht. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, übte scharfe Kritik an Überlegungen, die Schulen vorübergehend zu schließen. „Ich finde es unerträglich, dass einzelne Politikerinnen und Politiker jetzt schon wieder über Schulschließungen nachdenken. Das hätte massive und dauerhafte Folgen für die Kinder und Jugendlichen, die Schäden waren in der Vergangenheit enorm“, sagte er unserer Redaktion. „Würde es nach den Ferien zu erneuten Schulschließungen kommen, wäre das ein klarer Ausdruck von Politikversagen“, so Fischbach.