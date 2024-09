Fragen und Antworten Was die Verschiebung der Intel-Mega-Fabrik bedeutet

Olaf Scholz mahnte zur Ruhe. Die Entscheidung beinhalte auch die Aussage, an dem Projekt festhalten zu wollen, sagte Scholz im kasachischen Astana. „Und für uns ist es wichtig, dass wir bei dieser Gelegenheit in diesem sehr volatilen Geschäft der Halbleiterindustrie dazu beitragen, dass es trotzdem einen weiteren Ausbau der ja schon profunden Kapazitäten in Deutschland gibt.“ Scholz verwies damit auf die jüngste Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden. „Es bleibt richtig, dass wir für unsere Souveränität, für unsere technologische Führungsfähigkeit auch darauf bestehen, dass Halbleiterproduktion in Europa und ganz besonders in Deutschland stattfindet“, so der Kanzler.