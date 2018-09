Institut der deutschen Wirtschaft: Bis 2035 fehlen rund 175.000 Altenpfleger

Berlin Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, wie die Pflegelücke in naher Zukunft größer werden wird. Gesundheitsminister Spahn hat das Problem erkannt, kann aber noch keine zufriedenstellenden Lösungen anbieten.

In Deutschland werden bis 2035 angesichts der stark steigenden Zahl von Pflegebedürftigen 175.000 zusätzliche Altenpfleger benötigt. Das seien 44 Prozent mehr als heute, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). 2035 seien voraussichtlich vier Millionen alte Menschen auf Pflege angewiesen, heute seien es gut drei Millionen. Um die Pflegelücke zu schließen, empfiehlt das Institut eine bessere Bezahlung von Altenpflegern, weniger Bürokratie und mehr Freiheiten für die Pflegeeinrichtungen.

Die Bundesregierung hat auf den Pflegenotstand bereits mit einem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz reagiert, mit dem si 13.000 neue Stellen in der Altenpflege schaffen will. Diese Pläne können jedoch nur ein allererster Schritt sein, wie die Kölner Studie deutlich macht.

Derzeit seien bundesweit 244.000 Altenpfleger und 228.700 Altenpflegehelfer beschäftigt, so das IW. Im Jahr 2017 waren pro Monat durchschnittlich über 14.000 offene Stellen für Altenpfleger und 8000 für Altenpflegehelfer bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, die erfahrungsgemäß aber nur jede zweite offene Stelle registriert. Auf je 100 gemeldete Stellen für Altenpfleger kämen derzeit gerade einmal 22 arbeitslose Fachkräfte. Immerhin konnte die Zahl der Fachkräfte in der Altenpflege von 2013 bis 2016 bereits um 15 Prozent gesteigert werden. Zudem sei die Zahl der Anfänger in der Altenpflegeausbildung in den vergangenen zehn Jahren um zwei Drittel gestiegen.