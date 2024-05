Union weiter stärkste Kraft AfD fällt in Umfrage auf Ein-Jahres-Tief

Wie die „Bild“-Zeitung am Samstag meldete, verlor die Partei in der wöchentlichen Erhebung einen Punkt und stand damit noch bei 17 Prozent. Seit Jahresbeginn habe die AfD damit sechs Prozentpunkte an Zustimmung eingebüßt. Sie war damit aber nach CDU/CSU (unverändert 30 Prozent) weiter zweitstärkste Kraft.