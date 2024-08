Medienbericht Innenministerium warnt vor Einflussnahme Russlands auf Landtagswahlen

Am 1. September werden in Thüringen und Sachsen neue Landtage gewählt, am 22. September in Brandenburg. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des ZDF-Politbarometers zufolge kommt die AfD in Thüringen auf 30 Prozent der Stimmen. Die CDU folgt mit 21 Prozent und BSW mit 19 Prozent. Die Linke erreicht 15 Prozent, die SPD sieben Prozent. In Sachsen liegt der Umfrage zufolge die CDU mit 34 Prozent vorn, gefolgt von der AfD mit 30 Prozent. BSW folgt mit elf Prozent und Grüne und SPD mit jeweils sechs Prozent. Die Linke scheitert demzufolge mit vier Prozent am Einzug in den Landtag.