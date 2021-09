Müssen kein Asyl beantragen : Innenministerium sagt Aufnahme von rund 2600 Afghanen plus Familie zu

Innenministerium sagt Aufnahme von rund 2600 Afghanen plus Familie zu

US-Soldaten bewachen eine Absperrung am internationalen Flughafen. (Archiv) Foto: dpa/-

Berlin Das Bundesinnenministerium hat für gut 2600 Menschenrechtler, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten und andere potenziell gefährdete Menschen aus Afghanistan eine Aufenthaltszusage erteilt. Sie müssen kein Asyl beantragen.

Das Innenministerium will 2600 Menschen aus Afghanistan sowie deren Familien aufnehmen. Das bedeutet, dass diese Menschen sowie ihre Lebenspartner und Kinder einen Aufenthaltstitel für Deutschland erhalten, also kein Asyl beantragen müssen. Eine entsprechende Zusage des Innenministeriums sei am Dienstag für alle Menschen auf der „Menschenrechtsliste“ des Auswärtigen Amtes erteilt worden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.