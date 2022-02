Per Videokonferenz : Innenministerium führt Gespräche mit Telegram

Per Videokonferenz

Berlin Das Bundesinnenministerium hat einen direkten Kontakt zur Konzernspitze des umstrittenen Messengerdienstes Telegram hergestellt. Es sei „ein konstruktives Gespräch“ gewesen.

Das schrieb Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitagmorgen auf Twitter. Wie ein Ministeriumssprecher dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Freitag) sagte, fand am Mittwoch „ein konstruktives Gespräch mit Vertretern aus der Konzernspitze von Telegram per Videokonferenz“ statt. Das sei über eine durch Google vermittelte E-Mail-Adresse verabredet und koordiniert worden.