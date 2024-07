Zum Start der Olympischen Spiele Grenzkontrollen wieder eingeführt – 300 Polizisten in Frankreich im Einsatz

Mit Blick auf den deutschen Spitzensport wies Faeser auf Anstrengungen des Bundes hin, die Bedingungen für Athletinnen und Athleten in Deutschland zu verbessern. „Wir versuchen unseren Sportlerinnen und Sportlern möglichst viel Rückenwind zu geben – jetzt und in Zukunft“, so Faeser. „Gerade erst haben wir in unserem Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 die Mittel für die Spitzensportförderung um über 40 Millionen erhöht. Wir wollen die Trainings- und Wettkampfbedingungen in Deutschland noch besser machen“, sagte die SPD-Politikerin. „Außerdem hat die Bundesregierung diese Woche beschlossen, eine deutsche Bewerbung für Olympische Spiele zu unterstützen. Wir wollen auch wieder ein Heimspiel für unsere Athletinnen und Athleten“, so die Sportministerin der Ampel-Koalition.