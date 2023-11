24,6 Prozent mehr als im Vorjahr Faeser verurteilt hohe Zahl von Angriffen auf Bundespolizisten

Die Migrationslage habe die Bundespolizei im gesamten Jahr 2022 in Atem gehalten, „insbesondere die Migration aus Belarus und über den Balkan prägt den grenzpolizeilichen Alltag an den Landgrenzen im Osten und Süden“, führte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, in seinem Vorwort aus. Im Jahresverlauf seien die Feststellungszahlen unerlaubt eingereister Menschen, insbesondere an der Ostgrenze sowie an der deutsch-schweizerischen Grenze dann noch einmal gestiegen. Im Gesamtjahr 2022 stieg die Zahl der festgestellten unerlaubten Einreisen nach Deutschland laut Bericht um etwa 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 91 986 Fälle.