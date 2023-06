Innenministerkonferenz von Bund und Ländern Streit über weitere Grenzkontrollen

„Wir wollen ja nicht Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Donnerstag am Rande der IMK in Berlin. „Sondern wir haben gesagt, dass das, was die Ministerpräsidenten und der Kanzler zuletzt beschlossen haben - nämlich, dass die Binnengrenzkontrollen der jeweils aktuellen Lage angepasst über Bayern hinaus ausgedehnt werden sollen - auch umgesetzt wird“, fügte er hinzu.