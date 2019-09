„Unglaublich“ : Seehofer wehrt sich gegen Kritik an Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer

Seehofer wehrt sich gegen Kritik an Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer

Berlin Mit Verärgerung hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf Kritik an seinem Angebot zur Aufnahme eines Viertels der im Mittelmeer aus Seenot geretteten Migranten reagiert.

„Ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss“, sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin.