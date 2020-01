Millionenschwere Programme : So wollen die Minister Giffey und Seehofer gegen Hass und Hetze kämpfen

So wollen die Minister Giffey und Seehofer gegen Hass und Hetze kämpfen

Berlin Der Fall des Bürgermeisters von Kamp-Lintfort, der sich aus Angst vor Angriffen durch Rechtsradikale bewaffnen will, hat auch in der Bundesregierung für alarmierte Stimmung gesorgt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) trafen sich am Mittwoch mit Fachleuten, um über vorbeugende Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Hass im Netz zu beraten.

Die Attacken auf engagierte Demokraten zeigten, dass der Rechtsextremismus „eine reale Gefahr für unsere Demokratie“ sei, erklärte Giffey. Sie forderte eine konsequente Strafverfolgung und Unterstützung für die Menschen vor Ort, um Hass und Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Dafür will sie in den kommenden vier Jahren mehr als 460 Millionen Euro in das Programm „Demokratie leben!“ stecken.