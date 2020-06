19 Polizisten verletzt : Innenminister Seehofer besucht Stuttgart nach Ausschreitungen

Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, spricht während der Pressekonferenz zum Abschluß der Innenministerkonferenz (IMK). Archivfoto. Foto: dpa/Martin Schutt

Stuttgart Nach den heftigen Krawallen am Wochenende in Stuttgart ist es in der Nacht auf Montag ruhiggeblieben. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich am Montag ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat es in der Nacht zum Montag keine weiteren Auseinandersetzungen mehr gegeben. Das teilte die Polizei Stuttgart mit.

Das Bundsinnenministerium hat bereits reagiert: Horst Seehofer (CSU) will sich nach den Ausschreitungen in Stuttgart vor Ort ein Bild von der Lage machen. Dies teilte das baden-württembergische Innenministerium am Montag mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde Seehofer um 12 Uhr zu einem Gespräch in seinem Büro treffen. Ab 13 Uhr sei ein Termin vor Ort in der Innenstadt geplant.

In der Nacht zum Sonntag hatte es schwere Ausschreitungen gegeben. Dutzende gewalttätige Kleingruppen hatten die Stuttgarter Innenstadt verwüstet. Während einer Kontrolle wegen eines Drogendelikts hätten sich viele Feiernde gegen die Polizisten solidarisiert. Polizeiangaben zufolge beteiligten sich bis zu 500 Personen an den Krawallen, bei denen 19 Polizisten verletzt wurden. 24 Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Ausschreitungen flogen Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos, Schaufenster wurden eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Die betroffenen Geschäfte liegen direkt an einer zentralen Stuttgarter Einkaufsstraße.

(anst/dpa)