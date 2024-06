Debatte nach tödlicher Attacke auf Polizisten in Mannheim Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?

Damit argumentiert Baerbock, wenn sie sagt: „Nicht zuletzt schulden wir es den Opfern, dass die Täter für ihre Strafe im Gefängnis büßen und Mörder nicht in Afghanistan auf freien Fuß gesetzt werden.“ Hartwig, der in Heidelberg Professor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ist, sagt: „Der Staat hat einen Strafanspruch, und der sollte nicht durch eine Abschiebung in ein Land ausgehebelt werden, in dem möglicherweise, wenn nicht sogar wahrscheinlich, eine Tat nicht strafrechtlich verfolgt wird.“