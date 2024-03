Pionierin Erstmals eine Frau an der Spitze eines Marine-Kampfverbands

Von Puttkamer ist Mutter von drei Kindern. Die in Wilhelmshaven geborene 41-Jährige will in ihrer neuen Rolle auch Vorbild sein. „Die Bundeswehr bietet meinem Mann und mir gleichzeitig die Chance, in Führungspositionen zu sein und das mit der Familie vereinbaren zu können“, sagte sie am Rande der Zeremonie. „Ohne Frage: Das ist stressig und bedarf viel Organisation und Vorplanung. Aber es ist möglich.“ Sie möchte, dass mit dem Kommandowechsel die Nachricht verbunden wird, dass die Bundeswehr Frauen die Übernahme solcher Position ermögliche.