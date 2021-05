Initiative #Proparents : Eltern fühlen sich im Job diskriminiert

Info

Frauen Frauen sind während der Corona-Pandemie bei der Kinderbetreuung besonders gefordert. Das geht unter anderem aus einer aktuellen Analyse der Krankenkasse Barmer zur Auszahlung des Kinderkrankengelds in NRW hervor. Frauen in NRW haben bislang in den ersten drei Monaten dieses Jahres 12.103 Mal das im Januar eingeführte pandemiebedingte Kinderkrankengeld über die Barmer erhalten. Bei den Männern im Land war dies mit 4.813 Mal deutlich weniger der Fall. So haben die Mütter an 32.592 Tagen und die Väter nur an 12.045 Tagen das Kinderkrankengeld bei pandemiebedingter Betreuung der Kinder im ersten Quartal in Anspruch genommen.

Anspruch Der Gesetzgeber hat die Regelung zum Kinderkrankengeld erneut erweitert. Jeder Elternteil erhält im Jahr 2021 pro Kind jeweils 30 Anspruchstage (maximal 65 Tage), Alleinerziehende pro Kind 60 Tage (maximal 130 Tage). Dieser Anspruch gilt auch für die Fälle, in denen die Betreuung des Kindes erforderlich wird, weil die Schule oder die Kita pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht aufgehoben wurde. Die Beantragung kann zudem auf mehrere Zeiträume verteilt werden, falls Eltern ihr Kind lediglich an bestimmten Wochentagen betreuen.