Initiative aus NRW und Bayern : Gewalt-Hotline für Männer bald in weiteren Ländern

SKM Bundesverband Beratung häusliche Gewalt gegen Männer. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An jedem dritten Tag in Deutschland wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Für viele hat sich die Bedrohungslage in der Pandemie noch verschärft. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach richtet die Aufmerksamkeit nun auf von Gewalt betroffene Männer.