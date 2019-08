Informationen über Abtreibungen : SPD-Politiker bringen erneut Streichung von Paragraf 219a ins Spiel

Mit Transparenten sprechen sich Demonstrantinnen am 24.11.2017 vor dem Amtsgericht in Gießen (Hessen) für eine Abschaffung des Abtreibungsparagafen 218 und den Paragrafen 219 aus. Foto: dpa

Berlin Ein halbes Jahr nach dem mühsam errungenen Koalitionskompromiss zum Paragrafen 219a, der „Werbung für den Schwangerschaftsabbruch“ verbietet, bringen SPD-Politiker erneut eine Abschaffung der Vorschrift ins Spiel.

Die neuerliche Debatte über den Paragrafen 219a war von der zentralen Liste von Abtreibungsärzten ausgelöst worden, die Ende Juli von der Bundesärztekammer ins Internet gestellt wurde. Darauf sind lediglich 87 Mediziner zu finden, fast alle in Berlin und Hamburg. Laut der "tageszeitung" bieten rund 1200 Ärzte und Einrichtungen bundesweit Schwangerschaftsabbrüche vor.

Die Liste der Bundesärztekammer sei "in der Tat keine große Hilfe für Frauen", sagte Fechner der Zeitung. "Die geringe Anzahl der Ärztinnen und Ärzte auf dieser Liste sollte für uns Anlass sein, zu prüfen, ob wir in dieser Wahlperiode nicht doch noch mal an den Paragrafen 219a rangehen."